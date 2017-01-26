Эксперт: ВКС РФ могут вытеснить из Сирии из-за идеи Трампа

В предложенных президентом США Дональдом Трампом безопасных зонах в Сирии могут незаконно запретить российскую авиацию, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на НСН

«Это ответ нашим великим оптимистам по поводу прихода к власти Трампа. Он и дальше может пойти. В этих зонах безопасности запретят нашу авиацию, но запретят понятно как – незаконно. И сирийскую авиацию. Куда не будет входить наша коалиция – везде будет такой отстойник», - рассказал Багдасаров.

Ранее республиканец заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его словам, Европа ошиблась, когда разрешила перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока.