Шайя ЛаБаф арестован во время протеста против Трампа

Американский актер Шайя ЛаБаф арестован в Нью-Йорке во время своей акции протеста против президента США Дональда Трампа , сообщает TMZ.

По имеющимся данным, 30-летний артист был взят под стражу в Куинсе, где после инаугурации Трампа запустил проект "Он нас не разделит".

Представители департамента полиции Нью-Йорка дежурили на месте проведения акции с понедельника, 23 января. Как рассказали сотрудники правоохранительных органов , некий мужчина начал говорить что-то на камеру, что не понравилось ЛаБафу, после чего произошла стычка.

Актера арестовали. В настоящее время его сторонники продолжают акцию.