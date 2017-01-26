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Шайя ЛаБаф арестован во время протеста против Трампа
Американский актер Шайя ЛаБаф арестован в Нью-Йорке во время своей акции протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает TMZ.
По имеющимся данным, 30-летний артист был взят под стражу в Куинсе, где после инаугурации Трампа запустил проект "Он нас не разделит".
Представители департамента полиции Нью-Йорка дежурили на месте проведения акции с понедельника, 23 января. Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, некий мужчина начал говорить что-то на камеру, что не понравилось ЛаБафу, после чего произошла стычка.
Актера арестовали. В настоящее время его сторонники продолжают акцию.
Ранее отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене из-за Трампа.
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