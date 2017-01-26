В Москве потеплеет на 20 градусов

К ночи с 26 на 27 января воздух в столице прогреется почти на 20 градусов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на центр погоды ФОБОС

«Стараниями антициклона четверг станет самым холодным днём на этой неделе (за счёт ночных морозов), но морозная погода надолго не задержится, и уже во второй половине дня, уплотняя облачный покров, с северо-запада начнёт приближаться тёплый атмосферный фронт, днём местами начнутся снегопады и наметится тенденция на потепление», - указано в сообщении.

Днем 26 числа температура в Москве поднимется до минус 10-12 градусов. Ночью ожидается всего минус 4 градуса.

В пятницу, 27 января, синоптики обещают потепление до плюс 4 градусов.