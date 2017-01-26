Porsche перекрыл дорогу скорой в Петербурге

В Санкт-Петербурге автохам перегородил дорогу бригаде скорой помощи. Видео произошедшего опубликовал пользователь Роман Крылов на своем канале в YouTube

На записи видно, как дорогая иномарка Porsche Cayenne стоит поперек дороги, перекрывая путь карете скорой помощи. Водитель автомобиля уехал после угроз вызвать на место сотрудников полиции. Прежде чем сесть в машину, мужчина плюнул в сторону скорой.

В подписи к ролику указано, что в этот момент в машине неотложки находилась пожилая женщина, которая нуждалась в экстренной госпитализации.

Ранее в Петропавловске-Камчатском женщина водитель перекрыла дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к умирающему молодому человеку. В итоге пациент не дождался медиков и погиб.