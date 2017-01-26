Американский лыжник сорвался с высоты 45 метров

Лыжник из США Девин Стрэттон остался жив после падения с обрыва высотой 45 метров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Washington Post

Сообщается, что спортсмен не успел вовремя затормозить и сорвался в пропасть.

«Я сразу подумал о своем кузене, которого парализовало после автокатастрофы, и я подумал, что меня тоже парализует. А потом, когда я подъехал к краю скалы и увидел высоту обрыва, я точно понял, что погибну», - заявил Стрэттон.

Как говорится в публикации, после падения Стрэттон в течение пяти часов вместе со своим другом Мэттом искал слетевшие при падении лыжи. Спортсмен пошутил, что, «оказывается, боится высоты».