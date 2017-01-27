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Штайнмайер ушёл с поста министра иностранных дел Германии
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально покинул свой пост. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rhein Zeitung.
На специальной церемонии президент ФРГ Йоахим Гаук освободил Штайнмайера от должности и передал полномочия министра главе Социал-демократической партии (СДПГ), вице-канцлеру Зигмару Габриэлю. На мероприятии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.
В ноябре прошлого года Меркель выдвинула кандидатуру Штайнмайера в президенты от правящей коалиции трех партий — Христианско-демократического союза, СДПГ и баварского Христианско-социального союза. Выборы главы Германии пройдут 12 февраля.
Президент Германии в первую очередь выполняет представительские функции — он является лицом ФРГ на международной арене и аккредитует дипломатических представителей. Кроме того, он обладает правом помилования заключенных.
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