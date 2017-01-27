Штайнмайер ушёл с поста министра иностранных дел Германии

В ноябре прошлого года Меркель выдвинула кандидатуру Штайнмайера в президенты от правящей коалиции трех партий — Христианско-демократического союза, СДПГ и баварского Христианско-социального союза. Выборы главы Германии пройдут 12 февраля.

Президент Германии в первую очередь выполняет представительские функции — он является лицом ФРГ на международной арене и аккредитует дипломатических представителей. Кроме того, он обладает правом помилования заключенных.