Боевой украинский беспилотник с ПТРК высмеяли в Сети

На YouTube появилась видеозапись полета нового украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом. Как сообщают Рамблер/новости, украинская армия считает беспилотник перспективным, а на интернет-пользователей он впечатления не произвел.

Тяжелый коптер «Командор» был разработан в ОКБ «Матрица технологий». Дрон может находиться в воздухе около часа, а его дальность полета составляет 60 километров.

Коптер планируют использовать как носитель ракет, пулеметных огневых точек и радиолокационных станций. Также он будет заниматься ретрансляцией сигналов и разминированием местности. В будущем, по словам разработчиков, «Командор» сможет эвакуировать раненных и перебрасывать бойцов.

На видео «Командор» отрывается от земли на 3-5 метров, достаточно медленно двигается и производит сильный шум. В комментариях к ролику пользователи назвали дрон «шумным, низким и унылым», предложили «сбивать его палкой», а в итоге пришли к выводу, что, «если при виде коптера кто-то и умрет, то только от смеха».