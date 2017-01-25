Шойгу назвал причину укрепления войск ЮВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного военного округа необходимо укрепить из-за ситуации в Донбассе и деятельности террористов на Северном Кавказе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам Шойгу, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. «Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», - пояснил глава военного ведомства

Шойгу отметил, что для укрепления войск нужно совершенствовать их боевой состав и набор контрактников, оснащать армию новыми образцами вооружения, а также развивать военную инфраструктуру.

Кроме того, глава Минобороны потребовал обеспечить безопасность полетов российской авиации, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить им прикрытие от нападения с воздуха.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены власти на Украине. По последним данным ООН, в результате противостояния в регионе погибли 9,5 тысячи человек.