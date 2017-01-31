Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей «Протона-М»

Причиной отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» кроется в преступной халатности производителей. С таким заявлением выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Культура производства там (на Воронежском механическом заводе ) крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь», — заявил Рогозин.

Кроме того, Рогозин дал поручение Роскосмосу проанализировать все производства, являющиеся особо важными с точки зрения безаварийности. Также вице-премьер поручил повысить зарплаты сотрудникам заводов.

«Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям», - заявил Рогозин.

По словам Рогозина, в ближайшее время он ожидает ответа от Роскосмоса о мерах, которые будут приняты, «чтобы наказать разгильдяев и негодяев», которые «поставили под сомнение на целых 3,5 месяца пуски».

25 января появилась информация о том, что во время испытаний двигателей второй и третьей ступеней «Протонов-м» были выявлены неполадки. Как стало известно позже, речь шла об использовании менее дорогостоящего припоя вместо штатного с примесью драгметаллов. Так называемые «неликвидные компоненты» использовались во всех подобных двигателях, выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет.