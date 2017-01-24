Грэма Филлипса выгнали из британского парламента за вопрос об Украине
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Грэма Филлипса выгнали из британского парламента за вопрос об Украине

Британского журналиста Грэма Филлипса выставили со встречи, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Мероприятие проходило в здании британского парламента. Репортаж с места событий журналист опубликовал на своем канале в Youtube.
Это произошло, когда Филлипс вошел в помещение и начал задавать "неудобные" вопросы. В частности, журналист поинтересовался у выступавшего в тот момент члена парламента сэра Джеральда Ховарта, будет ли тот рассказывать собравшимся об "артобстрелах Донбасса Украиной" и об убийствах мирных жителей.
Гости мероприятия подвергли журналиста обструкции. Под крики "Вон!", "Лжец!" от Филлипса потребовали "убраться отсюда", и охранники сопроводили его к выходу из зала. Короткий ролик с выводом репортера из помещения на своей странице в Twitter опубликовало посольство Украины в Великобритании.
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