Россиянам пообещали резкий скачок цен на бензин

По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю дизтопливо подорожало на 21 копейку – до 37,62 рубля за литр, бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на шесть-семь копеек – до 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно. Эксперты предполагают, что цены на бензин продолжат расти, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант»

Отмечается, что на розничную цену влияют объемы дорогого топлива, закупленного в декабре. Розничные цены на дизтопливо постепенно стабилизируются, а оптовые и вовсе снижаются.

Однако уже в феврале специалисты ожидают скачка цен на бензин. Рост цен может быть приурочен к началу полномасштабного ремонта на Московском НПЗ «Газпром нефти» , либо уже к сезонному росту спроса в начале апреля.

Ранее сообщалось, что в Магадане водители начали покупать АИ-95 по талонам. Эта мера связана с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.