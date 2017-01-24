В Кувейте ведущий поджег гостя в прямом эфире

Ведущий комедийной программы на кувейтском телеканале облил горючим и поджег своего гостя в прямом эфире, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya

Отмечается, что ведущий Яссим Раджаб бросил вызов своему гостю в начале шоу, представив его как «самого крикливого человека в Instagram». После гостя подожгли. Он горел около двух секунд. Затем огонь потушили сотрудники съемочной группы.

По словам Раджаба, гость не почувствовал никакой боли, так как его тело заранее покрыли защитным слоем. Кроме того, при тушении огня использовали огнетушитель.