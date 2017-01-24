В Киеве протестующие автомобилисты начали акцию у кабмина Украины

Автомобилисты, частично заблокировавшие въезды в Киев, начали акцию у здания правительства Украины с требованием принять закон об иностранных машинах, передает телеканал "112 Украина".

Во вторник автомобилисты частично заблокировали въезды в Киев. Они жгли шины, однако, по данным полиции, акции проходят спокойно, хотя в час пик и были пробки на въезд в город.

По данным телеканала, несколько десятков автомобилистов приехали к зданию кабмина. У них запланирована встреча с премьером Владимиром Гройсманом , однако пока неясно, состоится ли она.

Автомобилисты просят кабмин содействовать принятию закона об урегулировании использования автомобилей с иностранными номерами. В частности, они просят отменить растаможивание таких автомобилей и разрешить собственникам не пересекать границу каждые 5-10 дней, а вместо этого платить ежегодно налоговый сбор.

Как передает телеканал, обстановка у здания кабмина спокойная, на месте дежурит полиция.

"В сопровождении полиции около 50 автомобилей находятся у здания кабмина", — сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик в эфире телеканала. По ее словам, ситуация спокойная, в центре находятся около 400 правоохранителей, автомобилисты постепенно покидают блокпосты на въездах в Киев.