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В Киеве протестующие автомобилисты начали акцию у кабмина Украины
Автомобилисты, частично заблокировавшие въезды в Киев, начали акцию у здания правительства Украины с требованием принять закон об иностранных машинах, передает телеканал "112 Украина".
Во вторник автомобилисты частично заблокировали въезды в Киев. Они жгли шины, однако, по данным полиции, акции проходят спокойно, хотя в час пик и были пробки на въезд в город.
По данным телеканала, несколько десятков автомобилистов приехали к зданию кабмина. У них запланирована встреча с премьером Владимиром Гройсманом, однако пока неясно, состоится ли она.
Автомобилисты просят кабмин содействовать принятию закона об урегулировании использования автомобилей с иностранными номерами. В частности, они просят отменить растаможивание таких автомобилей и разрешить собственникам не пересекать границу каждые 5-10 дней, а вместо этого платить ежегодно налоговый сбор.
Как передает телеканал, обстановка у здания кабмина спокойная, на месте дежурит полиция.
"В сопровождении полиции около 50 автомобилей находятся у здания кабмина", — сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик в эфире телеканала. По ее словам, ситуация спокойная, в центре находятся около 400 правоохранителей, автомобилисты постепенно покидают блокпосты на въездах в Киев.
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