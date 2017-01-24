Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Верховный суд Великобритании запретил Brexit
Во вторник Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процесса выхода страны из ЕС требуется одобрение британского парламента, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй не запустит Brexit без одобрения парламента. В тоже время суд постановил, что для выхода из ЕС не требуется одобрения парламентов Шотландии и Северной Ирландии.
Однако теперь Brexit затянется на неопределенное время. В британском правительстве уже заявили, что разочарованы данным решением суда.
Ранее сообщалось, что Мэй может опубликовать закон о Brexit до конца недели. Отмечалось, что проект закона представят на утверждение парламента после того, как Верховный суд вынесет решение.
Оставить комментарий