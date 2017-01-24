Верховный суд Великобритании запретил Brexit

Во вторник Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процесса выхода страны из ЕС требуется одобрение британского парламента , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй не запустит Brexit без одобрения парламента. В тоже время суд постановил, что для выхода из ЕС не требуется одобрения парламентов Шотландии и Северной Ирландии.

Однако теперь Brexit затянется на неопределенное время. В британском правительстве уже заявили, что разочарованы данным решением суда.

Ранее сообщалось, что Мэй может опубликовать закон о Brexit до конца недели. Отмечалось, что проект закона представят на утверждение парламента после того, как Верховный суд вынесет решение.