Сергей Шнуров посвятил песню Бузовой
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Сергей Шнуров посвятил песню Бузовой

Лидер группы «Ленинград» отреагировал на популярность песен Ольги Бузовой. Певец не упустил возможности «сбацать» посвящение звезде «Дома-2», чьи треки буквально взорвали российский iTunes.
Стоит отметить, в короткой песне, состоящей из одного четверостишья и уместившейся в несколько секунд, Сергей и то не смог удержаться от матов.
«Ну что, наклевывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком», — прокомментировала песню Ольга, обратив внимание не на юмор певца, а на слова о соавторстве.
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