Сергей Шнуров посвятил песню Бузовой

Ну что, наклёвывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком @shnurovs 💣💣💣 #ябуябуябузову 🔝 #подзвукипоцелуев#яшнурашнурувахочу#шнуробузики A video posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 23, 2017 at 2:27pm PST

Стоит отметить, в короткой песне, состоящей из одного четверостишья и уместившейся в несколько секунд, Сергей и то не смог удержаться от матов.

«Ну что, наклевывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком», — прокомментировала песню Ольга, обратив внимание не на юмор певца, а на слова о соавторстве.