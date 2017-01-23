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Сергей Шнуров посвятил песню Бузовой
Лидер группы «Ленинград» отреагировал на популярность песен Ольги Бузовой. Певец не упустил возможности «сбацать» посвящение звезде «Дома-2», чьи треки буквально взорвали российский iTunes.
Ну что, наклёвывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком @shnurovs 💣💣💣 #ябуябуябузову 🔝 #подзвукипоцелуев#яшнурашнурувахочу#шнуробузики
A video posted by Ольга Бузова (@buzova86) on
Стоит отметить, в короткой песне, состоящей из одного четверостишья и уместившейся в несколько секунд, Сергей и то не смог удержаться от матов.
«Ну что, наклевывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком», — прокомментировала песню Ольга, обратив внимание не на юмор певца, а на слова о соавторстве.
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