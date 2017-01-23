Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Ту-22М3 нанесли удары по ИГ в Сирии
Российские Ту-22М3 нанесли удары по "Исламскому государству" (ИГ, организация запрещена в РФ) в Сирии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Шесть бомбардировщиков вылетели с территории России и совершили перелет над Ираком и Ираном. Удар был нанесен по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, действующих в Дейр эз-Зоре.
Прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30см и Су-35с с аэродрома Хмеймим.
21 января бомбардировщики уже наносили авиаудар в этом районе.
Оставить комментарий
Последние новости
-
RT на русском
-
Петербургский дневник
-
Русский мир