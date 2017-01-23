Ту-22М3 нанесли удары по ИГ в Сирии

Шесть бомбардировщиков вылетели с территории России и совершили перелет над Ираком и Ираном. Удар был нанесен по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, действующих в Дейр эз-Зоре.

Прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30см и Су-35с с аэродрома Хмеймим.

21 января бомбардировщики уже наносили авиаудар в этом районе.