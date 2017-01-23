Трампа обвинили в нарушении Конституции

Группа юристов и специалистов по профессиональной этике намерена подать иск против президента США Дональда Трампа , нарушившего, по их мнению, конституцию страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN

Юристы утверждают, что Трамп нарушил положения основного закона, запрещающие лицам, руководящим государством, принимать какие-либо вознаграждения и выплаты от иностранных правительств. По их словам, Трамп до сих пор не отказался от права собственности на свои компании и не продал свои активы.

Таким образом, по мнению юристов, все доходы от потенциальных сделок, которые компании Трампа могут заключить с иностранными госкомпаниями, будут считаться вознаграждением в его адрес.

На сегодняшний день Трамп владеет или связан с как минимум 564 компаниями, отмечает CNN.

Ранее Трамп заявил, что покинул все посты в Trump Organization, чтобы передать их сыновьям. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый своими детьми. Отмечалось, что компании, входящие в Trump Organization, не будут совершать новых зарубежных сделок в течение всего президентского срока Трампа.