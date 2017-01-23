Москвичам хотят запретить держать в квартирах крупных собак

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова рассказала m24.ru , что столичные чиновники рассмотрят запрет на содержание собак крупных пород в квартирах. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Зотова пояснила, что такая мера необходима как для предотвращения возможных нападений собак на жильцов домов, так и для обеспечения комфорта самих животных.

«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», - пояснила депутат.

Если документ будет принят, в многоквартирных домах запретят жить, в частности, мастифам, догам и кавказским овчаркам. Их разрешат содержать в домовладениях, если там созданы необходимые условия для безопасности и удобства животного.

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов заявил m24.ru, что введение запрета не отразится на тех собаках, которые уже живут в столичных квартирах.

Аналогичные запреты существуют во многих странах. Например, жителям китайской столицы - Пекина - нельзя заводить собаку выше 35 сантиметров в холке. В Гренландии собак запрещено содержать в черте города. В Германии существует запрет на страффордширского бультерьера, а в Израиле запрещены амстафы, ротвейлеры и японские мастифы.