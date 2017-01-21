Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена

Вопрос об экстрадиции в США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена могут решить лишь миграционные органы России или лично президент страны Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Би-би-си".

"Это решение может быть принято нашими миграционными органами или президентом Путиным… Он (Сноуден) не игрушка, которую можно подарить, он — человек", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, намерены ли власти РФ экстрадировать Сноудена.

Пресс-секретарь отметил, что, если Сноуден вернется в США, ему может угрожать смертная казнь, так как Соединенные Штаты остаются одной из немногих государств мира, где до сих пор существует эта мера наказания.