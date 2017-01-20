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Число жертв наезда машины на толпу в Мельбурне выросло до трех
В результате наезда автомобиля на толпу в Мельбурне погибли три человека, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Еще 20 человек получили травмы.
Злоумышленник ехал по проезжей части, сбивая людей. Одна из центральных улиц города остается оцепленной полицией.
Водитель автомобиля арестован. Очевидцы сообщают, что при задержании преступник открыл огонь по сотрудникам полиции.
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