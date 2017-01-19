Странно марширующего военнослужащего сняли на видео

В интернете опубликовано видео с военнослужащим, который марширует не в ногу с другими. Делает он это умышленно или нет, не ясно, но сослуживцев молодой человек рассмешил. На YouTube ролик называется «Иноходец» или «Иноходец на плацу». И если на видеохостинге он пока не разлетелся, то во «ВКонтакте» его посмотрели более 500 тысяч раз.

Иноходец — лошадь, которая двигается, одновременно переставляя ноги с одной стороны (сначала правые заднюю и переднюю, потом левые заднюю и переднюю). Нормальным является движение лошади, когда она на бегу последовательно переставляет ноги по диагонали. Иноходь бывает врожденной, но чаще ее вырабатывают искусственно.