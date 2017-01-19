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В попавшем под лавину отеле в Италии нашли 30 погибших
В итальянском отеле, на который сошла лавина, погибли 30 человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
Источник агентства в спасательных службах сообщил, что в отеле много погибших. Несколько тел уже найдены в здании гостиницы.
Как сообщает телеканал RaiNews24, живыми извлечены двое постояльцев отеля. "Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи", — заявил глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.
ЧП произошло в среду вечером в центральной итальянской области Абруццо. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за погодных условий спасатели добирались до отеля несколько часов.
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