В попавшем под лавину отеле в Италии нашли 30 погибших

В итальянском отеле, на который сошла лавина, погибли 30 человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

Источник агентства в спасательных службах сообщил, что в отеле много погибших. Несколько тел уже найдены в здании гостиницы.

Как сообщает телеканал RaiNews24 , живыми извлечены двое постояльцев отеля. "Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи", — заявил глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

ЧП произошло в среду вечером в центральной итальянской области Абруццо. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за погодных условий спасатели добирались до отеля несколько часов.