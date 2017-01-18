Песков: Киев сам отказывается от Донбасса

По мнению Пескова, Москва делает все возможное ради урегулирования ситуации.

«Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию. И здесь, конечно, чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Украина не выплачивает пенсии в ДНР и ЛНР, не обеспечивает услуги в сфере здравоохранения, в социальной сфере. «Это и является проблемой в том плане, что никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот», — уверен Песков.

Весной 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов ЛНР и ДНР объявили о своем суверенитете.