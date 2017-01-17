Вальсу дали пощечину

Кандидат на пост президента Франции Мануэль Вальс чуть не получил пощечину от жителя коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на французский телеканал BFM TV

Как говорится в публикации, инцидент произошел, когда Вальс выходил из здания мэрии департамента. К политику подошел 19-летний парень, поздоровался с экс-главой правительства Франции и сразу же попытался дать ему пощечину. Сотрудники службы безопасности Вальса нейтрализовали нападавшего.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по обвинению в насилии против человека на государственном посту. О мотивах нападавшего в материале не сообщается.

Это не первый случай нападения на политика за последнее время: так, 29 декабря 2016 года во время поездки в Страсбург Вальса осыпали мукой.

Мануэль Вальс – член Социалистической партии Франции, занимал должность премьер-министра страны с 31 марта 2014 года по 6 декабря 2016 года.

Выбора президента Франции состоятся в 2017 году. Первый тур выборов пройдет 23 апреля, второй тур – 7 мая.