"Тро-ло-ло" прервало эфир американского телешоу

В США авторы программы The Late Show на телеканале CBS «прервали» передачу эфиром российского телеканала «Russia Today» (RT) с песней Эдуарда Хиля . Таким образом юмористическая программа спародировала технический сбой на канале C-SPAN, трансляция которого прервалась эфиром RT. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…» – на этих словах ведущего шоу Стивена Кольбера в эфире появилась песня Хиля «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», ставшая мемом в англоязычном сегменте интернета под названием «The Trololo Man».

12 января прямое включение из конгресса было прервано на десять минут трансляцией «Russia Today». Многие пользователи соцсетей связали инцидент с атакой российских хакеров, однако представители канала назвали причиной сбоя ошибку маршрутизации.