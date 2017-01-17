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"Тро-ло-ло" прервало эфир американского телешоу
В США авторы программы The Late Show на телеканале CBS «прервали» передачу эфиром российского телеканала «Russia Today» (RT) с песней Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая программа спародировала технический сбой на канале C-SPAN, трансляция которого прервалась эфиром RT. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…» – на этих словах ведущего шоу Стивена Кольбера в эфире появилась песня Хиля «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», ставшая мемом в англоязычном сегменте интернета под названием «The Trololo Man».
12 января прямое включение из конгресса было прервано на десять минут трансляцией «Russia Today». Многие пользователи соцсетей связали инцидент с атакой российских хакеров, однако представители канала назвали причиной сбоя ошибку маршрутизации.
Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF— Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.
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