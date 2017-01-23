Мадонна заявила, что ее ругань в адрес Трампа вырвали из контекста

Певица Мадонна заявила, что ее ругательные слова в адрес президента США Дональда Трампа во время Женского марша "грубо вырвали из контекста", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес Трампа. Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", — сказала ведущая.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась "прояснить некоторые важные моменты". "Я говорила метафорически и поделилась двумя способами смотреть на вещи – один – с надеждой, второй – чувствовать злость и негодование, которые я сама чувствовала", — написала Мадонна. Она отметила, что злость "ничего не меняет" и "единственный способ изменить все к лучшему – действовать с любовью".

По словам певицы, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь "в полном объеме, а не одну фразу грубо вырванную из контекста".

По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.