Мадонна нецензурно обругала Трампа на митинге

Певица Мадонна на женском митинге протеста в Вашингтоне выступила с резкими эпитетами в адрес нового президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает CNN.

«Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас», — сказала она собравшейся толпе, добавив матерное выражение. С использованием аналогичных слов она также «послала» Трампа.

По ее словам, их марш протеста представляет собой начало «революции». «Мы не будем отступать», — подчеркнула Мадонна. «Мы не можем впадать в отчаяние», — добавила она.

Мадонна, поддержавшая на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон , стала одной из звезд, которые в субботу, 21 января, выступили на акциях женщин по всему миру.

Акции протеста против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании, других странах. Женские митинги и марши запланированы по всему миру, в частности, в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Хельсинки, Стокгольме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.