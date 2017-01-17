Бюст Юлии Началовой привел в ужас её фанатов

Юлия Началова на днях приняла участие в провокационной фотосессии. Певица поделилась в социальных сетях уникальным бэкстейдж видео, сделанным во время съемок. Посмотревшие ролик поклонники были весьма смущены новым образом Началовой. Это произошло из-за того, что Юлия решилась продемонстрировать поклонникам свои формы и, по мнению подписчиков, сильно перестаралась в этом занятии.

Чтобы выглядеть на фото еще более эффектно, чем в жизни, певица с помощью корсета заметно увеличила себе бюст. Как видно на одном из фото, появившемся вслед за видео, пышная грудь Началовой в результате хитрых манипуляций еле поместилась в предоставленное платье и норовила вот-вот «выпрыгнуть» оттуда. «Что это за ужас? Неудачный выбор наряда...», «Платье мало, некрасиво!» — написали подписчики.