СМИ сообщили о повреждениях самолета Путина

Самолету специального летного отряда (СЛО) «Россия» потребуется ремонт. Как узнали "Известия" , на обшивке борта обнаружены вмятины и повреждения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на графике полетов главы государства это не скажется, сообщают Рамблер/новости.

По данным издания, Ил-96-300 получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. На сайте госзакупок размещен тендер на ремонт самолета. В СЛО «Россия» пояснили, что этот заказ на ремонт одного из основных бортов летного спецотряда является разовым, а не регулярным.

Издание сообщает, что Ил-96 нередко используется в ходе зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина . В частности президент летал на нем в Берлин на встречу глав государств в «нормандском формате» и на саммит G20 в Китай.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ремонт Ил-96 на график президента не повлияет, поскольку в составе летного отряда "Россия" есть резервные самолеты.