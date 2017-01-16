Художник Павленский покинул Россию

Художник-акционист Петр Павленский , известный поджогом двери ФСБ на Лубянке и прибиванием себя к брусчатке на Красной площади, вместе с семьей покинул Россию из-за обвинений в сексуальном насилии. Он намерен искать убежище во Франции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Громадское»

Павленский сообщил, что женщина, которая претворялась близкой подругой, выдвинула обвинения в сексуальном насилии Павленскому и его жене. Сам художник и Шалыгина обвинения отрицают. Данные обвинения предусматривают до 10 лет заключения.

По словам художника, причиной эмиграции стала угроза передачи детей в детский дом.

Семья уехала из России 15 декабря 2016 года.