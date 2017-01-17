Крыша спортивной арены рухнула во время матча

В чешском городе Ческа-Тршебова обрушилась крыша спортивной арены, пишет украинская газета «Позиция».

Инцидент произошел во время матча по флорболу.

Как сообщает издание, крыша спортивного сооружения начала оседать чуть ли не на первой минуте матча.

К счастью, игроки и зрители успели вовремя покинуть зал, пострадавших в результате происшествия не было.