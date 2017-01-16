Захарова: США забрали лекарства для Примакова и деньги за них

Захарова рассказала, что приобрести необходимый препарат, который продавался только в США, поручили одному из дипломатов. Однако сотрудника МИД задержали американские спецслужбы прямо в аптеке. «Была предпринята попытка вербовки», - сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, дипломата пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле лекарствами. Сотрудник посольства РФ через несколько дней был выслан из США.