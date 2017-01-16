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Захарова: США забрали лекарства для Примакова и деньги за них
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад из-за действий американских спецслужб в Россию не были вовремя доставлены лекарства, которые были необходимы для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».
Захарова рассказала, что приобрести необходимый препарат, который продавался только в США, поручили одному из дипломатов. Однако сотрудника МИД задержали американские спецслужбы прямо в аптеке. «Была предпринята попытка вербовки», - сказала представитель МИД РФ.
По ее словам, дипломата пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле лекарствами. Сотрудник посольства РФ через несколько дней был выслан из США.
Захарова также отметила, что, узнав о произошедшем, госсекретарь Джон Керри сделал все необходимое, чтобы лекарство скорее было доставлено в Россию.
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