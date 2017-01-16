Трамп о действиях России в Сирии: Это очень плохо

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в интервью The Times отрицательно оценил некогда принятое Россией решение вмешаться в боевые действия в Сирии. Об этом сообщают Рамблер/новости.

На вопрос журналистов, как он оценивает участие России в сирийском конфликте, Трамп заявил, что «это очень плохо». Новый глава государства также отметил, что у США была возможность что-то предпринять для урегулирования ситуации, но теперь уже «слишком поздно».

«Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации», - подчеркнул Трамп.