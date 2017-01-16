Захарова рассказала о действиях спецслужб США в эпизоде с лекарством для Примакова

По ее словам, несколько лет назад для лечения заболевшего Примакова потребовалось лекарство, которое можно было приобрести только в США. Из России на эти цели были переведены деньги, примерно 10 тыс. долларов. Одному из российских дипломатов поручили приобрести лекарство по официальным каналам через практикующего врача. При этом, по словам Захаровой, все необходимые документы были оформлены.

Однако когда дипломат пришел за лекарством в аптеку, его задержали представители спецслужб США и незаконно удерживали в течение часа. Медикаменты и деньги изъяли "и не вернули до сих пор".

"Была предпринята попытка вербовки", - сказала представитель МИД РФ. По ее словам, дипломата пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле лекарствами. В конечном итоге, сотрудник посольства РФ через несколько дней был выслан из США.

Захарова сообщила также, что после того, как российский МИД информировал о случившемся Госдепартамент , госсекретарь США Джон Керри сделал все, чтобы нужное лекарство скорее было доставлено в Россию.

"Но время было потеряно", - констатировала Захарова.