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Свадьба внучки совладельца "Домодедово" поразила роскошью
Российский олигарх устроил в Британии громкую свадьбу своей внучки, поражающую грандиозным размахом. Были приглашены мировые звезды, гонорары которых оцениваются в миллионы евро. В церемонии участвовали Элтон Джон, Антонио Бандерас, Мэрайя Кэри, Анна Нетребко, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН-ТВ.
Согласно изданию, звезды съехались на бракосочетание внучки совладельца московского аэропорта Домодедово Валерия Когана. Торжество прошло в фешенебельном отеле The Landmark London.
Фото опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago
Российские знаменитости выложили в соцсетях фото со свадьбы. На снимках можно видеть рок-звезд, голливудских актеров, российских поп-королей, телеведущих и других известных персон. В частности, сообщается, что Филипп Киркоров похвастался тем, что его выход объявил Антонио Бандерас. Элтон Джон поблагодарил молодых за «приглашение на свадьбу». Анна Нетребко заметила, что «редко бывают в жизни такие вечера».
👯👯👯👯👯❤️✌️️🙈that s her.. это она Мирайа
Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago
Те же. Там же. Лондон. Вечер. Свадьба друзей. Скоро будет "горько"!🍾🍸🎂#игорьниколаев @fkirkorov @stas_mihailoff @igorgulyaevofficial @alex_serov54
Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
По данным РЕН-ТВ, согласно выступление звезд на частных мероприятиях обычно оценивается в следующие суммы: Элтон Джон – 3 миллиона евро; Мэрайя Кэри – до 2 миллионов евро; Филипп Киркоров – до 150 тысяч евро; Стас Михайлов – до 150 тысяч евро.
Антонио Бандерас Стас Михайлов Игорь Николаев Филипп Киркоров Еще 5 тегов
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