Свадьба внучки совладельца "Домодедово" поразила роскошью

Согласно изданию, звезды съехались на бракосочетание внучки совладельца московского аэропорта Домодедово Валерия Когана . Торжество прошло в фешенебельном отеле The Landmark London.

Началось🎉🎉🍾🎊✌️️👯👯👯 Фото опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 14 2017 в 2:09 PST

Российские знаменитости выложили в соцсетях фото со свадьбы. На снимках можно видеть рок-звезд, голливудских актеров, российских поп-королей, телеведущих и других известных персон. В частности, сообщается, что Филипп Киркоров похвастался тем, что его выход объявил Антонио Бандерас. Элтон Джон поблагодарил молодых за «приглашение на свадьбу». Анна Нетребко заметила, что «редко бывают в жизни такие вечера».

👯👯👯👯👯❤️✌️️🙈that s her.. это она Мирайа Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 14 2017 в 5:24 PST