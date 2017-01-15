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Расплакавшийся Байден стал поводом для шуток в соцсетях
Момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем, сообщает Mashable.
Фото, на котором президент США вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток в Twitter, касающиеся в первую очередь предположительного разговора между ними.
"tell me how it's gonna be, barack"— Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.
"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"
"i get to tend the rabbits?"
"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd
" — Барак, скажи, как это будет? — Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры. — А мне можно будет присматривать за кроликами? — Конечно!".
Obama: Joe, I got you something.— Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.
Biden: Is it an ice cream cone?
Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...
Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki
"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".
biden: i am one with the force, the force is with me— Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.
obama: what?
biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M
"Байден: сила течет во мне, я един с силой. Обама: что? Байден: ничего".
Некоторые пользователи, между тем, решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.
The Presidential Medal of Freedom isn't bad either. pic.twitter.com/HI4tMrLJ32— The Glad Stork (@TheGladStork) 13 января 2017 г.
"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали — ред.)".
Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.
В ближайшие дни на смену администрацию Обамы сменит администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.
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