Расплакавшийся Байден стал поводом для шуток в соцсетях
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РИА Новости

Расплакавшийся Байден стал поводом для шуток в соцсетях

Момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем, сообщает Mashable.
Фото, на котором президент США вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток в Twitter, касающиеся в первую очередь предположительного разговора между ними.
" — Барак, скажи, как это будет? — Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры. — А мне можно будет присматривать за кроликами? — Конечно!".
"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".
​"Байден: сила течет во мне, я един с силой. Обама: что? Байден: ничего".
Некоторые пользователи, между тем, решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.
​"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали — ред.)".
Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.
В ближайшие дни на смену администрацию Обамы сменит администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.
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