Американская балерина plus-size покорила соцсети

Танец юной балерины из США, имеющей лишний вес, «взорвал» интернет, вдохновив пользователей по всему миру. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на блог балерины в Instagram и американские СМИ.

Пятнадцатилетняя балерина Лизи Хоуэлл опубликовала в Instagram видео своих занятий в балетной школе. Девушка исполняет сложные па, несмотря на лишний вес.

Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 21 2016 в 4:02 PST

Количество подписчиков в блоге балерины стремительно увеличилось после выложенного видео. Ей пишут пользователи всего мира, сообщает издание Daily Mail

«Обалдеть!!! Она так изящна и талантлива! После этого видео мне захотелось стукнуть папочку, который сказал, что я никогда не стану балериной, потому что «слишком толстая» - написала одна из пользовательниц.

Сама балерина не ожидала такой популярности.

«Мне нравятся комментарии, в которых люди говорят, что я вдохновляю их. Мне нравится вдохновлять людей, это воодушевляет меня саму», - говорит Лиззи.

Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Янв 12 2017 в 11:51 PST

При этом девушка прекрасно осознает, что ей необходимо сбросить лишний вес.

«Неважно, сколько я вешу, единственное, что имеет значение – моя страсть к танцу. Я пытаюсь сбросить вес. Я знаю, что это пойдет на пользу и моему танцу, и моему здоровью. Худеть это тяжело!», - написала девушка.

Она также добавила, что получает много негативных комментариев, но в большинстве случаев способна посмеяться над ними.