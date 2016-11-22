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Американская балерина plus-size покорила соцсети
Танец юной балерины из США, имеющей лишний вес, «взорвал» интернет, вдохновив пользователей по всему миру. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на блог балерины в Instagram и американские СМИ.
Пятнадцатилетняя балерина Лизи Хоуэлл опубликовала в Instagram видео своих занятий в балетной школе. Девушка исполняет сложные па, несмотря на лишний вес.
Количество подписчиков в блоге балерины стремительно увеличилось после выложенного видео. Ей пишут пользователи всего мира, сообщает издание Daily Mail.
«Обалдеть!!! Она так изящна и талантлива! После этого видео мне захотелось стукнуть папочку, который сказал, что я никогда не стану балериной, потому что «слишком толстая» - написала одна из пользовательниц.
Сама балерина не ожидала такой популярности.
«Мне нравятся комментарии, в которых люди говорят, что я вдохновляю их. Мне нравится вдохновлять людей, это воодушевляет меня саму», - говорит Лиззи.
При этом девушка прекрасно осознает, что ей необходимо сбросить лишний вес.
«Неважно, сколько я вешу, единственное, что имеет значение – моя страсть к танцу. Я пытаюсь сбросить вес. Я знаю, что это пойдет на пользу и моему танцу, и моему здоровью. Худеть это тяжело!», - написала девушка.
Она также добавила, что получает много негативных комментариев, но в большинстве случаев способна посмеяться над ними.
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