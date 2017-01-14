В Карелии перевернулся автобус с туристами

Экскурсионный автобус с 34 пассажирами попал в смертельное ДТП на федеральной трассе в Карелии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на республиканское МВД

«Сегодня около 13 часов на 236 км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе у поселка Кортела, водитель заказного экскурсионного автобуса МАН, который двигался по маршруту "Санкт-Петербург - Рускеала", по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, в результате автобус перевернулся на бок. В аварии погибла женщина-пассажир, два человека госпитализированы», - сообщает сайт МВД Карелии.

В автобусе находились 34 пассажира.

В свою очередь источник РИА Новости утверждает, что один пассажир погиб, а четверо госпитализированы в Лахденпохскую центральную районную больницу.

Данные о пострадавших уточняются.