Россия укрепила ПВО Крыма новейшими ЗРК

Зенитно-ракетный полк, вооруженный системой «Триумф», заступил на боевое дежурство в Крыму. По данным пресс-службе Южного военного округа, в 2016 году комплексы С-400 поступили на вооружение 18 гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка.

Соединение относится к 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Ранее личный состав полка прошел соответствующее переобучение, летом 2016 года в рамках СКШУ «Кавказ-2016» были проведены тренировочные пуски ракет, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

ЗРК С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, Каждая установка в состоянии обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет.