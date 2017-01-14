Украина представила конкурента "Арматы"

Национальный промышленный портал Украины опубликовал патент на украинский танк «Тирекс». Его заявляют в качестве конкурента российской «Арматы», сообщают Рамблер/новости.

О существовании нового проекта «Тирекс» (T-Rex, сокращение от Tyrannosaurus rex) в начале апреля 2016 года сообщило украинское издание Defense Express. Разработкой проекта занималась инженерная группа «Азов». «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. Его оснастят бронированной капсулой, где предусмотрены места для трех членов экипажа, и необитаемой башней.

Новый танк будет оснащаться гладкоствольным танковым орудием-пусковой установкой калибра 125 мм. Такая система сможет использовать весь спектр совместимых боеприпасов. В качестве средств усиления защиты на башне будут устанавливаться комплексы «Дуплет» и «Нож» украинской разработки. Танк не является кардинально новым, это модернизация советских танков Т-64 и Т-72.

«Армата» (Т-14) — новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».