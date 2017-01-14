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На Украине запатентовали конкурента танка «Армата»
На сайте «Национальный промышленный портал» Украины опубликован патент на украинский танк «Тирекс», который разработчики называют конкурентом российской «Арматы».
Согласно концепции разработчиков, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет». При этом, в отличие от российского аналога, «Тирекс» является не самостоятельной разработкой: его планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.
В ноябре стало известно, что неизвестные сорвали создание опытного экземпляра «Тирекса». Из-за рейдерского захвата киевского завода «Атек» «Инженерная группа "Арей"» (ранее — «Инженерная группа "Азов"») не получила танки Т-64, предназначенные для переделки в новые образцы техники.
В июне главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка «Тирекс» будет выпущен до конца 2016 года. Разработку «Тирекса» он анонсировал в апреле. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"».
«Армата» (Т-14) — новейший российский основной боевой танк на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».
Т-64 — советский средний танк, разработан в конструкторском бюро Харьковского завода имени Малышева, выпускался в 1960-х годах. Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения, принят на вооружение в СССР в 1973 году. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.
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