Синоптики сообщили о потеплении до 10 градусов

Глава лаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете» , что в некоторых регионах страны на этой неделе температура поднимется до 10 градусов тепла. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Так, в воскресенье, 15 января, в Крыму будет дождь с мокрым снегом и 5 - 10 градусов тепла. Такая же погода ожидается в Сочи.

В столичном регионе также ожидается потепление. Днем в пятницу, 13 января, в Москве будет 3 - 5 градусов мороза, по области до мину 8 градусов. В субботу, 14 января, температура воздуха поднимется до 1 - 3 градусов мороза, а в воскресенье может потеплеть до плюс 1 градуса.