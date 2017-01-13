Телеведущая отругала коллегу за одинаковые наряды в кадре

В Австралии перед самым началом эфира телеведущая Эмбер Шерлок устроила скандал из-за коллеги Джули Снук, которая появилась в кадре в похожей одежде, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал News.com

По данным издания, Шерлок и Снук работали в разных студиях. В эфире они должны были вместе беседовать с приглашенным психологом. Однако за несколько минут до начала прямого эфира оказалось, что все три женщины одеты в белое. Шерлок очень расстроилась и пыталась заставить Снук надеть пиджак.

Телеведущая заявила, что еще два часа назад просила свою коллегу найти какую-то другую одежду. Снук ответила, что это вылетело у нее из головы, но в итоге согласилась надеть пиджак. Скандал был снят на камеру.

Позднее Шерлок отметила, что она хорошо дружит со Снук, но работа бывает очень нервной.