Финалистку конкурса "Мисс Италия" облил кислотой бывший любовник

Финалистка конкурса "Мисс Италия" 2007 года, представлявшая область Эмилию-Романью, Джессика Нотаро доставлена в больницу города Римини с тяжелыми ожогами лица и тела. 28-летнюю женщину облил кислотой на пороге ее дома бывший любовник, уроженец Кабо-Верде (Западная Африка) Жорж Эдсон Тавареш. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.

Издание обратило внимание на то обстоятельство, что незадолго до жестокого нападения местные органы юстиции запретили Таварешу приближаться к бывшей подруге. Нотаро неоднократно обращалась в полицию с заявлениями на своего "бывшего" - африканец не мог смириться с их размолвкой и постоянно угрожал физической расправой.

Жизнь бывшей "Мисс Италия", которая в последние годы делала успешную карьеру на национальном телевидении, находится вне опасности. Однако врачи серьезно обеспокоены по поводу возможности полностью восстановить зрение потерпевшей.

Согласно последним данным Национального статистического агентства ISTAT (ИСТАТ), 6 млн 788 тыс. итальянок испытывали на себе различные формы насилия - примерно каждая третья. При этом две трети случаев приходится именно на случаи "семейного насилия", а 12% женщин не решаются сообщить о случившемся в полицию.