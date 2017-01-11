Пугачева записала обращение своих тапок к злопыхателям

Российская исполнительница Алла Пугачева записала видеообращение своих домашних розовых тапок к телезрителям, которым не понравились новогодние программы с ее участием, сообщают Рамблер/новости со ссылкой ее на Instagram

Ранее на сайте change.org появилась петиция с требованием к руководству Первого канала «пересмотреть новогодний эфир». В петиции указано, что то, что «происходило в новогоднем эфире это уже просто за гранью», «мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны».

Многие увидели в данном тексте требование убрать Пугачеву и ее приближенных людей из эфира. В ответ Пугачева сняла видео своих розовых с бантиком домашних тапок и заявила, что волноваться не надо.

«Пожалуйста, не волнуйтесь, не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Самое смешное желание — нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то — нет. Живем дальше радостно и весело», — сказала певица.