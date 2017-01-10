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Борис Джонсон: "Демонизировать Россию — это безумие"
Великобритания и США должны отказаться от политики демонизации России. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Sputnik.
«Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что <…> было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол», — заявил министр.
Как отметил Джонсон, Лондону и Вашингтону необходимо проводить политику «вовлеченности и бдительности». Свое заявление дипломат сделал на встрече с американскими конгрессменами. Глава министерства иностранных дел посетил Нью-Йорк и Вашингтон с официальным визитом, где провел ряд встреч с советниками Дональда Трампа. Джонсон известен как яростный критик России. В частности, глава внешнеполитического ведомства Великобритании призывал проводить массовые акции протеста против политики России в Сирии у российского посольства в Лондоне.
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