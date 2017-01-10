Борис Джонсон: "Демонизировать Россию — это безумие"

Великобритания и США должны отказаться от политики демонизации России. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Борис Джонсон . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Sputnik.

«Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что <…> было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол», — заявил министр.