В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»

С вечера 10 января в Красноярске на трое суток введен так называемый режим «черного неба», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19 часов 10 января 2017 г. до 19 часов 13 января 2017 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - указано в сообщении.

По данным синоптиков, в городе установилась практически безветренная погода с температурой в районе 20-21 градуса мороза.

В конце 2016 года власти региона сообщили, что усилят контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий. В случае прогнозирования неблагоприятных метеоусловий предприятия обязаны заранее снизить выбросы в атмосферу.