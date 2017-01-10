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Якутские студентки устроили массовую драку
В Якутске студентки одного из местных вузов устроили массовую драку. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Yakutsk.ru.
Видеозапись очевидца, попавшая в распоряжение издания, демонстрирует, как более десяти девушек вышли во двор жилого дома, чтобы выяснить отношения. В течение минуты между ними происходила словесная перепалка, а затем началась драка.
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за молодого человека. Телеканал уточняет, что девушек в итоге разняли охранники вуза.
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