Якутские студентки устроили массовую драку

В Якутске студентки одного из местных вузов устроили массовую драку. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Yakutsk.ru

Видеозапись очевидца, попавшая в распоряжение издания, демонстрирует, как более десяти девушек вышли во двор жилого дома, чтобы выяснить отношения. В течение минуты между ними происходила словесная перепалка, а затем началась драка.