Ангарский маньяк признался еще в 60 убийствах

Иркутский областной суд продлил срок ареста «ангарского маньяка» Михаила Попкова на четыре месяца после его признаний в новых преступлениях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В пресс-службе суда агентству рассказали, что 50-летний Попков останется под стражей до 29 апреля 2017 года. «В настоящее время Попкову предъявляются обвинения еще в 47 преступлениях», - отметил представитель инстанции. Как уточняет «Интерфакс» , по всем этим преступлениям маньяк написал явки с повинной, после чего следователям, чтобы собрать доказательства, пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы и назначать различные экспертизы.

Бывший ангарский милиционер Михаил Попков 14 января 2015 года получил пожизненный срок за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум женщинам тяжких телесных повреждений. Из-за новых признаний маньяк до сих пор не попал в колонию особого режима.

В 1994-2000 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины от 17 до 38 лет. Их обезображенные тела со следами насилия находили в лесу, на кладбищах и у обочин дорог. Возле нескольких тел были обнаружены следы колес «Нивы», поэтому правоохранители проверили всех хозяев машин этой марки. Так удалось выйти на Попкова. Он называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только «женщин легкого поведения».