В Москве потеплеет на 27 градусов

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во вторник, 10 января, в Москве и области температура воздуха повысится почти на 20 градусов, а к выходным в столице потеплеет до минус 1 градуса. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам Вильфанда, понедельник, 9 января, будет почти таким же холодным, как и последние дни каникул – температура воздуха составит около минус 20 градусов, а ночью она достигала минус 30-34 градуса. В ночь на вторник температура будет оставаться в районе 20 градусов мороза, но уже днем 10 января резко потеплеет - до 8-10 градусов ниже нуля.

«Если сравнить температурный режим утром в понедельник и вечером во вторник, то повышение составит почти 20 градусов», - пояснил Вильфанд. По его словам, такое потепление связано с отходом области высокого давления, которая и была причиной мороза в последние дни.

В среду и четверг, 11 и 12 января, также ожидается умеренный мороз. Днем будет около 8-10 градусов ниже нуля, ночью – до минус 13 градусов.

По данным Гидрометцентра, к концу недели станет еще теплее – местами в столичном регионе температура воздуха составит от -1 до 0 градусов.